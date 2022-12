Pnrr: Fitto, mettere insieme programmi legati a Politica di coesione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tra Pnrr e fondi della Politica di coesione bisogna mettere insieme programmi che “rischiavano di non parlarsi” e di sovrapporsi. Lo ha detto il ministro per gli Affari europei, il Sud, le Politiche di coesione e il Pnrr, Raffaele Fitto, prendendo parte all’Evento annuale Pnrr 2022. Il Pnrr è uno strumento fondamentale su cui “va concentrata la massima attenzione” ma l’Italia è anche la principale beneficiaria dei fondi per la Politica di coesione Ue. Tale dimensione fornisce opportunità ma anche criticità per il governo e le amministrazioni, secondo Fitto. “Siamo nella fase conclusiva della programmazione 2014-2020” e nella fase iniziale della nuova programmazione ordinaria di coesione, ha ricordato Fitto. Il governo ha “la necessità di valutare nel corso della legislatura l’impatto degli strumenti”, ha spiegato il ministro, a detta del quale “la nostra proiezione è al 2026”. Le priorità di carattere energetico emerse dopo la definizione del Pnrr è un tema di confronto, a detta di Fitto, evidenziando il lavoro in materia con la Commissione europea. Il RepowerEu sarà lo strumento sul quale l’Italia “immagina la capacità di affrontare le questioni legate all’infrastrutturazione generale del Paese sul tema dell’approvvigionamento energetico”. Ora si apre una fase “molto più impegnativa”, quella di “mettere a terra” i progetti e “spendere le risorse”, con l’obiettivo di migliorare “la qualità e l’efficienza” della spesa. “programmare un investimento nel 2013 e magari non averlo ancora realizzato nel 2022 pone una domanda” relativa alla validità del suddetto progetto, ha ricordato Fitto.(Res)