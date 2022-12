Legge Bilancio: Bonomi, delusi su cuneo fiscale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per quanto riguarda il taglio del cuneo fiscale, "dopo le dichiarazioni di tutti i partiti per noi è una delusione il solo mantenimento del precedente intervento, quello del governo Draghi, e un risibile intervento solo per i redditi sotto i 20mila euro". Lo ha detto il presidente di Confindustria, Carlo Bonomi, in audizione di fronte alle commissioni riunite Bilancio di Camera e Senato sulla legge di Bilancio. "Noi avremmo auspicato - ha spiegato - una scelta coraggiosa di un taglio forte di 16 miliardi concentrato sui redditi inferiori ai 35mila euro". Secondo il presidente di Confindustria, era necessario un taglio di almeno quattro punti percentuali.(Rin)