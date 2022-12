Med2022: Mattarella, difficoltà spingono ad ampliare collaborazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le attuali difficoltà “spingono ad ampliare, con coraggio e intraprendenza gli ambiti di cooperazione, sovvertendo una narrativa che vede troppo spesso nel Mediterraneo e nell’Africa soggetti di un arco di crisi e regioni produttrici di instabilità”. A dirlo il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, che oggi è intervenuto nel corso della Cerimonia di apertura dell'VIII edizione della Conferenza Internazionale Rome MED Dialogue. Al contrario, una visione unitaria dell’intera regione euro-mediterranea-africana “evidenzia come, attraverso un rapporto stretto di collaborazione, questo ambito rappresenti oggi uno spazio di opportunità, in gran parte ancora da mettere in valore, e sia elemento fondamentale delle soluzioni”. (Rin)