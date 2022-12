Lombardia: Unioncamere, nel primo semestre del 2022 aumentano export e fatturato (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "I dati certificano una difficoltà oggettiva per il comparto. La tutela della redditività delle aziende deve essere una priorità" ha aggiunto Fabio Rolfi, Assessore all'Agricoltura, Alimentazione e Sistemi verdi della Regione Lombardia. "Nella prossima programmazione agricola abbiamo messo al centro l'innovazione come elemento chiave per salvaguardare la redditività economica delle imprese garantendo gli obiettivi di sostenibilità ambientale richiesti dall'Europa. Senza impresa non c'è agricoltura, non c'è tutela ambientale e non c'è cibo. Per questo abbiamo scelto di scommettere sullo sviluppo di un settore sempre più votato all'export. La Lombardia è il cuore pulsante della zootecnia europea e siamo orgogliosi di un comparto che è economia, storia e tradizione della nostra regione e che vogliamo rappresenti anche possibilità di futuro per i giovani". "Ci ha fatto molto piacere poter ospitare questo importante evento – ha spiegato Roberto Biloni, Presidente CremonaFiere - La fiera è un momento fondamentale di confronto con istituzioni, università, centri di ricerca e con le associazioni di rappresentanza per mettere a fuoco le problematiche del settore e capirne le soluzioni e il futuro. Oggi questa modalità è ancora più importante a causa della situazione di difficoltà e di crisi che nel 2022 il nostro territorio ha vissuto e diventa l'occasione per dare soluzioni concrete. La fiera infatti è lo strumento di visione sul futuro del settore e di risoluzione dei vari problemi che deve affrontare e deve farsi portatrice di nuove idee di crescita". (Com)