Cultura: teatro, si chiude domani con Pasolini e i ragazzi del carcere di Nisida la rassegna "Quartieri di vita"

- Si chiude con uno spettacolo portato in scena dai ragazzi detenuti nel carcere di Nisida e un convegno dedicato a Pier Paolo Pasolini, dove interverrà Ascanio Celestini, la settima edizione di "Quartieri di vita. Life infected with Social Theatre!", il Festival di formazione e teatro sociale della Fondazione Campania dei Festival ideato dal direttore artistico Ruggero Cappuccio e realizzato con il sostegno della Regione Campania, del Ministero della Cultura e di Eunic Global, in partenariato con i Cluster Eunic-European Union National Institutes for Culture di Roma e Napoli. Alle 10 di domani 3 dicembre, nel carcere minorile di Nisida, con ingresso riservato ai soli addetti ai lavori, i giovani detenuti daranno vita ad una performance, per la regia della coreografa portoghese Catarina Camara e di Clara Bocchino e Teresa Raiano, fondatrici di Puteca Celidonia, arcipelago artistico e tecnico che gestisce due beni confiscati alla camorra nel Rione Sanità di Napoli. Una scelta non casuale, realizzata in collaborazione con l'Ambasciata del Portogallo di Roma. "Volo da Lisbona a Nisida-Napoli, per ballare con un gruppo di ragazzi, in una situazione di privazione della libertà - ha dichiarato Catarina Camara-. Ballare. Un verbo per muoversi tra isole e galassie d'affetto, avvicinare corpi e città, rischiare nuove geometrie umane. L'estetica dell'incontro basata su una cartografia di resistenze e risonanze, basata su gesti che sfumano tra il collettivo e l'individuale. Come delimitare il mio, il vostro, il nostro spazio e utilizzare le leggi di gravità a favore della singolarità dell'incontro? La terra sostiene il patto tra due o più corpi, la caduta rende orizzontale il linguaggio della creazione. Avanzare, ritirarsi, occupare, invadere, fuggire, negoziare, abbandonare, resistere, re-esistere sono alcune delle parole-paesaggio che esploreremo". (segue) (Ren)