Turchia-Siria: inviato presidenziale russo, stiamo organizzando incontro fra Erdogan e Asaad

- La Russia sta lavorando per organizzare un incontro tra i presidenti di Siria, Bashar al-Assad, e Turchia, Recep Tayyip Erdogan. Lo ha reso noto Aleksander Lavrentiev, il rappresentante speciale per la Siria del presidente russo, Vladimir Putin. "La Turchia dovrebbe prendere in considerazione questo incontro. Crediamo che sarà generalmente positivo e utile, e stiamo lavorando in questa direzione", ha detto Lavrentiev in un'intervista ripresa dall'agenzia di stampa "Ria Novosti". (Rum)