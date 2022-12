Migranti: ministro Tajani, problema da risolvere a livello europeo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il vice premier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, in un'intervista a "Repubblica" spiega che "i rapporti con Parigi non si sono rotti: noi poniamo un problema enorme, quello dei migranti, che va risolto a livello europeo e per ora abbiamo ottenuto risposte soddisfacenti. Il Mediterraneo non può diventare un cimitero, vogliamo sconfiggere gli scafisti". "L'Italia - aggiunge - proporrà un piano Marshall Ue per l'Africa da 100 miliardi con una strategia di crescita capace di fermare le partenze". Secondo il ministro "l'Italia non può essere il solo porto sicuro dove sbarcarli. Non si tratta di essere contro Francia o Germania, ma di trovare un accordo sulla gestione complessiva dei flussi". Parigi e Berlino ospitano tuttavia più migranti del nostro Paese: "Quando le richieste di asilo arrivano da ingegneri siriani è più facile. Dobbiamo fermare gli irregolari e portare in Italia le persone di cui abbiamo bisogno. Stiamo preparando un nuovo decreto flussi, questa volta biennale o triennale, per pianificare gli arrivi legali e la formazione delle persone che vogliono venire in Italia premiando i paesi che bloccano le partenze degli irregolari". Si parla di "circa 70 mila all'anno, ma tutto è in via di definizione e non ci sono ancora numeri certi". L'Italia, inoltre, fornirà nuove motovedette alla Libia: "Sì, siamo pronti a darne altre", ha concluso Tajani.(Res)