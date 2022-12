Salute: ministro Schillaci, servono fondi per il personale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il mio impegno è quello di rivalutare gli stipendi dei professionisti del Servizio sanitario nazionale. Un impegno che condividiamo con le Regioni - in cui la sanità arriva a occupare l'80-85 per cento dei bilanci - per fare sì che il Ssn possa tornare attrattivo per chi ci lavora. Sul Pnrr ci sono stanziamenti per costruire le strutture del territorio, come le Case di comunità, ma dobbiamo trovare le risorse per il personale che deve popolarle integrandole poi con i medici di famiglia e le farmacie". Così ieri il ministro della Salute Orazio Schillaci ha tracciato le priorità per i prossimi mesi nell'intervista di apertura dell''Healthcare Summit' del "Sole 24 Ore". La manovra per la Sanità è stata criticata: "Nonostante una situazione economica complicata, dovuta al post pandemia, alla guerra in Ucraina e alla crisi energetica, il Governo oggi ha messo per la sanità 2,2 miliardi in più rispetto ai 2 miliardi già stanziati per il 2023. Questa è una chiara inversione di tendenza se si va a vedere la spesa sanitaria tra 2013 e 2019, il Fondo sanitario è stato sempre definanziato da tutti i governi". "Gli incrementi del 2020- 2021 - continua il ministro - erano conseguenza della pandemia, di cui tutti avremmo volentieri fatto a meno. Il nostro sforzo iniziale, in una manovra licenziata in un mese, è stato comunque di rimettere la sanità al centro, a partire dal personale che ci lavora". (segue) (Res)