Salute: ministro Schillaci, servono fondi per il personale (2)

- Al momento però ci sono solo i fondi per il personale del Pronto soccorso e per giunta dal 2024: "Quello per il personale dei Pronto soccorso, dove la situazione è particolarmente critica, è un primo segnale: speriamo ora che questa misura possa essere già anticipata in manovra al 2023". Anche sul Pnrr pesano i costi in più: "Questo è un tema sollevato anche da altri colleghi di Governo: il Pnrr è certo un'opportunità però è anche vero che dobbiamo cercare di utilizzarne al meglio le risorse. Se guardiamo agli investimenti per la riorganizzazione della rete territoriale e la telemedicina abbiamo 7 miliardi di euro. Le risorse quindici sono, ma servono per costruire le infrastrutture che devono essere armonizzate con ciò che già esiste come le reti di farmacie che sono state particolarmente utili durante la pandemia E poi occorre riconoscere un ruolo importante ai medici di famiglia". Ma servono più risorse anche per il personale che ci lavorerà dentro: "Stiamo lavorando su questo dossier che considero, insieme alla gratificazione degli operatori, la parte più importante e da affrontare subito: perché non basta solo edificare le case di comunità, ma bisogna far sì che siano popolate da professionisti e dotate di tecnologie che consentano ai cittadini di vedere in esse una risposta adeguata alle loro esigenze di salute. Per farlo serviranno le risorse anche dopo il 2026", ha concluso Schillaci. (Res)