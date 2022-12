Pnrr: commissario Gentiloni, il Piano va rispettato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il commissario europeo all'Economia, Paolo Gentiloni, in un'intervista al "Messaggero" spiega che "il percorso dell'Italia di uscita dalla drammatica crisi del Covid è stato un percorso piuttosto rapido. È chiaro che il Paese ha un problema in più rispetto ai partner europei, ovvero l'alto debito. È un limite alle possibilità di sostegno all'economia. Ma c'è l'antidoto: il Pnrr. In che modo riusciremo a spendere quei soldi sarà molto importante". Giorgia Meloni ha detto di non sapere se saremo in grado di centrare tutti gli obiettivi del Pnrr. L'Italia ha enormi problemi che derivano dall'elevato costo dell'energia. L'Europa, che da mesi discute invano del tetto al prezzo del gas, dovrebbe tener conto di queste difficoltà: "Questi problemi non sono solo italiani. I prezzi dell'energia sono insostenibili dal punto di vista della competitività internazionale per la gran parte dei Paesi europei. È una sfida che grava sull'intero sistema industriale europeo, anche di fronte alle decisioni prese dal congresso americano con il suo Inflation Reduction Act, un programma che incentiva fortemente le produzioni Usa". "Non credo - aggiunge il commissario - ci siano soluzioni miracolose con il tetto al gas. Penso invece che si dovrebbe spingere su un nuovo strumento finanziario comune che sostenga la competitività, che affronti i rischi di frammentazione tra i Paesi a seconda del diverso spazio fiscale. È la proposta che ho fatto insieme al collega Breton due mesi fa. Credo stia facendo passi in avanti e penso che potrebbe diventare nei prossimi mesi una proposta della Commissione. Certamente serve un passo in più. Attenzione però, perché "il passo fatto per il Next Generation Eu, il debito comune di 800 miliardi, è una novità enorme. Smentisce decenni di discussioni interne all'Unione. E non è facilmente ripetibile dopo un anno. Per questo penso che si potrebbe ragionare di basare questi nuovi strumenti finanziari sui prestiti, che comunque per i Paesi ad alto debito e per i mercati sarebbero utili". (segue) (Res)