Pnrr: commissario Gentiloni, il Piano va rispettato (2)

- L'Europa non ha un ministero del Tesoro comune, "ma potremmo avere una capacità fiscale comune. Per arrivarci bisogna però che funzioni il principale di questi strumenti, gli 800 miliardi del Next generation Eu. Tutti i Paesi hanno difficoltà. Alcuni hanno chiesto rinvii sulla data del 2026, ma questi rinvii non sono possibili dal punto di vista tecnico, politico e legale". Il commissario conosce bene le difficoltà dell'Italia, "non vengo dalla Norvegia. Però guardiamo anche ai nostri vicini. L'unico Paese europeo che ha maggiore difficoltà di assorbimento delle risorse europee rispetto all'Italia è la Spagna, che sta cercando a testa bassa di mantenere gli impegni del Pnrr. Bisogna correggere quel che va corretto, ma lavorare per centrare tutti gli obiettivi". Ormai appare però chiaro che l'Italia non riuscirà ad arrivare nei tempi previsti per ottenere i prossimi 23 miliardi: "Penso che il governo stia lavorando per rispettare gli impegni. Conosco le difficoltà. Se ci sono dei ritardi vanno affrontati. Si possono fare dei ritocchi. I servizi della Commissione stanno incontrando tutti i ministri in questi giorni e domani (oggi) ci sarà un evento conclusivo. Credo che la sfida debba essere mantenuta. Per l'Italia questa è un'occasione e questa occasione non può essere perduta", ha concluso Gentiloni. (Res)