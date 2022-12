Ucraina: Blinken, la fine della guerra dipende da Putin

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un'eventuale fine della guerra in Ucraina "dipende interamente dalle decisioni prese a Mosca dal presidente Vladimir Putin". Lo ha detto all'emittente francese "France 2" il segretario di Stato statunitense Anthony Blinken. "Questa guerra potrebbe concludersi domani se Putin si dovesse fermare", ha detto il segretario di Stato. Blinken ha poi affermato che il presidente francese Emmanuel Macron e l'omologo statunitense Joe Biden nel recente incontro a Washington si sono trovati "d'accordo" nel continuare a sostenere l'Ucraina. Putin "gioca la carta del freddo" e "utilizza l'inverno come arma", ha affermato Blinken in riferimento alla basse temperatura che si stanno arrivando in Ucraina, che metteranno a dura prova Kiev. Il segretario di Stato ha poi affermato che un incontro tra il presidente ucraino Volodymyr Zelensky e l'omologo russo in sarebbe possibile se ci fosse "serietà nei confronti della diplomazia e del dialogo" da Parte di Mosca, ma il capo dello Stato russo fa "tutto il contrario".(Frp)