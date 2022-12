Sanità: Schillaci, carenza medici non si risolve con abolizione numero chiuso Medicina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il problema della carenza dei medici proviene da lontano. Il numero di accessi negli ultimi 10 anni è stato insufficiente e paghiamo gli errori del passato. Il problema non è il numero chiuso. Bisogna allargare il numero di studenti ma aver un numero programmato”. Lo ha detto il ministro della Salute Orazio Schillaci ai microfoni di "Radio anch'io" su Rai Radio1. Secondo il ministro nel settore “c'è disaffezione. Molti vanno via o in pensione anticipata. Bisogna cercare una gratificazione economica”, ha aggiunto. “Bandire il numero chiuso” nelle facoltà di Medicina “non dipende dal mio ministero ma da quello dell’Università ma se si abolisce non si risponde all'emergenza perché avremo comunque i medici tra 10 anni”.(Rin)