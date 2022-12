Ucraina: Crosetto, strategia russa è far scappare milioni di ucraini verso l'Europa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’idea della strategia russa è spostare milioni di ucraini dal loro Paese verso l’Europa per scappare dall’inverno in arrivo. Lo ha detto il ministro della Difesa Guido Crosetto a “Mattino Cinque News”. “Non è corretto parlare di guerra fra la Russia e la Nato: l’aiuto che stiamo dando in questi giorni serve a difendere le infrastrutture civili ucraini dagli attacchi che stanno facendo sì’ che l’inverno per loro sia drammatico”, ha detto Crosetto. (Res)