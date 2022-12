Legge Bilancio: Ronzulli, da FI contributo costruttivo e responsabilità, pensioni minime a mille euro entro 5 anni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Come sempre, Forza Italia dimostrerà grande responsabilità. Nello spirito di collaborazione che ci ha sempre caratterizzati, riteniamo utili alcune modifiche per rafforzare il testo, anche in base ai punti del programma di governo sottoscritto dal centrodestra. Diamo il nostro contributo con suggerimenti costruttivi e di buon senso, come quello di incrementare la decontribuzione sulle nuove assunzioni dei giovani”. Così in un’intervista al "Giornale" la presidente dei senatori di Forza Italia Licia Ronzulli, che poi sulle pensioni minime osserva: “In campagna elettorale abbiamo preso un impegno preciso con gli italiani: portare le pensioni minime a mille euro al mese. È quello che intendiamo realizzare nell’arco dei prossimi 5 anni. Con la legge di bilancio facciamo un primo ma importante passo in questa direzione: le pensioni minime verranno rivalutate del 120 per cento. E’ il frutto di una precisa scelta politica, nella consapevolezza che per chi percepisce 525 euro è praticamente impossibile arrivare a fine mese. Nel 2023 queste persone riceveranno 571 euro. Qualcuno dall’opposizione le ha definite ‘briciole’. Forse dopo anni in Parlamento c’è chi ha perso contatto con la realtà. Ma per chi non arriva alla fine del mese 50 euro in più non lo sono”, conclude. (Rin)