Siria: ministro Esteri Egitto incontra a Roma inviato Onu, focus su sviluppi nel Paese

- Il ministro degli Esteri dell'Egitto, Sameh Shoukry, ha incontrato l'inviato speciale delle Nazioni Unite in Siria, Geir Pedersen, a margine della loro partecipazione al Forum Med Dialogues in corso a Roma. Lo ha riferito l'ambasciatore Ahmed Abu Zeid, portavoce ufficiale del ministero degli Esteri, affermando che le parti hanno discusso in dettaglio gli sviluppi in Siria. Durante il colloquio, Pedersen ha informato il ministro degli Esteri sui risultati dei suoi recenti contatti con le varie parti siriane al fine di risolvere la situazione politica. Da parte sua, il ministro degli Esteri egiziano ha sottolineato i punti fermi della posizione egiziana rispetto alla crisi in Siria, caratterizzati dalla necessità di spingere per una soluzione politica, in accordo con la risoluzione numero 2254 del Consiglio di sicurezza, e di realizzare progressi nel processo politico, oltre ad alleviare "le sofferenze del fraterno popolo siriano". Il ministro Shoukry e l'inviato delle Nazioni Unite hanno discusso degli attuali sviluppi regionali e internazionali e del loro impatto sulla stabilità dei Paesi della regione, sottolineando l'importanza di preservare la sovranità siriana e di risparmiare alla regione ulteriori fattori di instabilità.(Cae)