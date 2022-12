Roma: vende sigarette senza autorizzazioni, sequestrati 40 kg tabacchi e 41 mila prodotti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli agenti della Polizia di Stato dell'XI Distretto di Pubblica sicurezza San Paolo hanno denunciato in stato di libertà un cittadino cinese responsabile della vendita senza autorizzazione di tabacchi e prodotti legati ai tabacchi da fumo. I controlli, disposti dall'ordinanza del Questore, sono relativi soprattutto ai servizi coordinati in materia di giochi. In particolare, è stato effettuato un controllo amministrativo che ha permesso di accertare che il gestore non rispettava gli orari di accensione degli apparecchi da intrattenimento (slot) e che vendeva tabacchi e prodotti accessori per il fumo senza autorizzazione. L'operazione ha permesso di sequestrare circa 40 Kg di tabacchi e 41.000 accessori per il tabacco (filtri e cartine) per un valore approssimativo di 15.000 euro. I poliziotti hanno proceduto a contestare una violazione amministrativa con una sanzione di oltre euro 10.000 oltre a denunciare il titolare.(Rer)