Ucraina: Crosetto, non sono un guerrafondaio, Conte manca di rispetto anche a sé stesso

Ministro della Difesa

22 luglio 2021

- “Io non sono mai stato un guerrafondaio: Giuseppe Conte manca di rispetto alle istituzioni e a sé stesso visto che attuiamo scelte fatte da un governo da lui appoggiato: lo ha detto il ministro della Difesa Guido Crosetto a “Mattino Cinque News”. Il governo da lui sostenuto ha adottato cinque decreti sugli aiuti all’Ucraina “questo governo non ha fatto alcun decreto in tal senso”, ha detto. “Ci sono delle persone che da sempre si sono contrapposte allo Stato e indicare degli obiettivi fisici come fa Conte non è modo di fare politica serio”, ha detto Crosetto. “Non sono preoccupato ma amareggiato per gli effetti che quetsa cosa può avere per me e la mia famiglia”, ha aggiunto. (Res)