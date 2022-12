Pnrr: Crosetto, attuazione sarà difficile, problema principale è la burocrazia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Desidero rivolgere a tutta la Redazione di Agenzia Nova e a coloro che hanno creduto in questo progetto editoriale, gli auguri da parte della Difesa e delle Forze Armate italiane" Lorenzo Guerini

Ministro della Difesa

22 luglio 2021

- Negli ultimi cinque anni l’Italia non è riuscita a spendere 70 miliardi di euro di fondi e che si riesca a spenderne 220 del Next Generation Eu è “difficile” a causa della lentezza della burocrazia. Lo ha detto il ministro della Difesa Guido Crosetto a “Mattino Cinque News” parlando dell’attuazione del Pnrr. “Il presidente del Consiglio Meloni e il ministro Raffaele Fitto sono al lavoro”, ha detto Crosetto. “I miei colleghi ministri che devono gestire parti cospicue di questi fondi si stanno attivando per velocizzare la burocrazia, che è il nostro grande problema”, ha detto Crosetto. “Un appalto medio in Italia richiede 17 anni, mentre in Francia sei. Dobbiamo ridurre questo periodo a quattro anni, un fatto difficile ma non impossibile”, ha detto il ministro. (Res)