Russia: ministero Finanze presenta strategia sviluppo mercato finanziario sino al 2030

- Il ministero delle Finanze e la Banca centrale della Russia hanno presentato al governo la strategia per lo sviluppo del mercato finanziario sino al 2030. Lo ha riferito il ministero delle Finanze russo in un comunicato, secondo cui il compito chiave della strategia sarà la trasformazione dell'economia del Paese basata su fonti interne. Tra le aree prioritarie, secondo la nota, ci sono "sviluppo del mercato dei capitali, promozione dello sviluppo sostenibile, digitalizzazione del mercato finanziario, trasformazione del sistema di pagamento e regolamento con Paesi amici, la protezione dei diritti dei consumatori dei servizi finanziari e l'educazione finanziaria". La strategia mira a "migliorare la qualità della vita dei cittadini (...) e creare le condizioni per una crescita sostenibile del settore finanziario". (Rum)