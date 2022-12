Germania-Iran: Nouripour (Verdi), classificare i pasdaran come terroristi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Corpo delle guardie della rivoluzione islamica dell’Iran (pasdaran) deve essere inserito nell’elenco delle organizzazioni terroristiche redatto dall’Ue. È quanto affermato da Omid Nouripour, copresidente dei Verdi con Ricarda Lang, durante un intervento che ha tenuto all’emittente televisiva “Zdf”. Nouripour ha denunciato come sempre più violenta la repressione delle proteste in Iran, dove centinaia di manifestanti sono già stati uccisi. Per il copresidente dei Verdi, l’Occidente deve reagire “più velocemente e meglio”. A tal fine, i pasdaran devono essere iscritti nella lista dell’Ue dei gruppi terroristici per tagliare le loro possibilità di finanziamento. Inoltre, secondo Nouripour, l’Ue non riuscirà a impedire che l’Iran si doti di armi nucleari a causa della lentezza dei suoi processi. L’unica speranza per impedire che la Repubblica islamica diventi una potenza nucleare sono i manifestanti che protestano nel Paese. (Geb)