Germania-Iran: Merz (Cdu), esercitare massima pressione su Teheran

- È necessario esercitare “la massima pressione possibile” sull’Iran per impedire che si doti di armi nucleari, ponendo fine alle relazioni economiche con il Parse. I negoziati sul programma nucleare iraniano sono, infatti, falliti così come le speranze che il Paese possa cambiare attraverso i rapporti economici. È quanto affermato dal presidente dell’Unione cristiano-democratica (Cdu), Friedrich Merz. Durante un intervento all’emittente televisiva “Zdf”, il leader del principale partito di opposizione in Germania ha sottolineato come, con l’Iran, “abbiamo a che fare con l’Islam politico”. Per Merz, l’Ue deve attuare “una completa ridefinizione dei propri interessi di sicurezza”, con gli Stati Uniti come “partner naturali”. Secondo il presidente della Cdu, l’accoglienza dei profughi iraniani è “un dovere umanitario”. Il leader dei popolari ha infine evidenziato come, per impedire che la Repubblica islamica diventi una potenza atomica, finora Israele è stato “molto più efficace” delle parti dei negoziati sul programma nucleare iraniano. (Geb)