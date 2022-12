Egitto-Libia: presidente parlamento Jabali ribadisce sostegno a omologo di Tobruk Saleh

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Camera dei rappresentanti dell'Egitto, Hanafi Jabali, ha incontrato ieri nella capitale Il Cairo l'omologo libico di Tobruk, Aguila Saleh. Lo hanno riferito i media egiziani, affermando che Jabali ha sottolineato che "la posizione egiziana si basa principalmente sul diritto dei libici a preservare la propria identità nazionale e l'integrità territoriale". Il presidente del parlamento egiziano ha sottolineato il sostegno dell'Egitto al Parlamento libico "affinché svolga un ruolo importante nel processo politico in quanto unico organo legislativo eletto che può svolgere un ruolo di guida del dialogo libico-libico per raggiungere il consenso sul percorso costituzionale il prima possibile". Jabali ha ribadito il sostegno dell'Egitto agli sforzi dell'inviato delle Nazioni Unite in Libia, sottolineando che Il Cairo sta lavorando con tutti i partner internazionali e libici per sostenere gli sforzi per unificare l'istituzione militare, oltre alla necessità che tutte le forze e i mercenari stranieri lascino il territorio libico. Da parte sua, Saleh ha sottolineato che l'Egitto "è stato e continua ad essere un buon sostenitore del popolo libico alla luce dell'unità del destino tra Egitto e Libia".(Cae)