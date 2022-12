Serbia: premier Brnabic, Romania non intende cambiare posizione sulla questione del Kosovo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Romania non intende cambiare la sua posizione sulla questione del Kosovo. Lo ha affermato da Bucarest, dov'è presente al Meeting dei leader di Monaco (Mlm), la premier serba Ana Brnabic, ripresa dalla stampa locale. Brnabic ha quindi aggiunto che il governo di Belgrado ha consultato nelle ultime 48 ore anche dei partner in Spagna oltre a quelli in Romania, i quali "non intendono cambiare" la loro posizione sulla questione del Kosovo. "La Serbia apprezza molto ed è grata alla Romania per la sua posizione di principio riguardo al Kosovo", ha detto Brnabic, ribadendo che "la pace e la stabilità sono il nostro obiettivo". La premier ha quindi sottolineato che nessuno della delegazione di Pristina ha partecipato alla riunione del Mlm, che si tiene a Bucarest, il che, ha aggiunto, "la dice lunga sulla posizione politica della Romania".(Seb)