Balcani: Tajani, Italia vuole essere sempre più presente nella regione

- L’Italia vuole essere sempre più presente nella regione dei Balcani. Lo ha detto il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, nel corso di un punto stampa a margine della seconda giornata della ministeriale Nato a Bucarest. “Per quanto riguarda i Balcani vogliamo essere sempre più presenti, vogliamo far sì che i Balcani siano stabili. Ho raccontato (al vertice odierno a Bucarest) della missione che ho avuto anche con il ministro (della Difesa) Crosetto in Serbia e in Kosovo e la visita alla missione della Nato, che è guidata da un ufficiale italiano”, ha detto Tajani annunciando l’organizzazione prossimamente di un vertice a Roma sui Balcani, con la partecipazione dei ministri degli Esteri della regione.(Rob)