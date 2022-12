Serbia: ministro Esteri, combatteremo per evitare adesione del Kosovo a Consiglio d'Europa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Serbia non consentirà l'adesione del Kosovo al Consiglio d'Europa senza combattere. Lo ha affermato il ministro degli Esteri serbo, Ivica Dacic, dopo l'incontro con l'omologa islandese Thordis Kolbrun Reykfjord Gylfadottir alla ministeriale Osce in corso a Lodz, in Polonia. "Ho messo in guardia sulla complessità della questione dell'adesione di Pristina al Consiglio d'Europa e ho detto che la sua adesione non passerà senza combattere", ha detto Dacic, sottolineando che la questione dell'adesione del Kosovo "distrugge tutti i principi a cui aderiamo quando si tratta dell'integrità territoriale dell'Ucraina". Il ministro serbo ha osservato che per la prima volta una questione così importante verrebbe decisa "non attraverso un consenso". L'Islanda sarà il prossimo Paese ad assumere la presidenza del Consiglio d'Europa.(Seb)