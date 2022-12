Malesia: premier Anwar, quasi completata scelta della squadra di governo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il nuovo primo ministro della Malesia, Anwar Ibrahim, ha dichiarato di aver quasi completato la definizione della sua squadra di governo. Anwar si è presentato stamattina all'Istana Negara, la residenza ufficiale del re, al cui consenso preventivo è vincolata la presentazione dei ministri. "Spero di dare l'annuncio entro due o tre giorni", aveva detto ieri il premier. Nei giorni scorsi il capo del governo aveva chiesto pazienza al Paese: "Non sarà come prima, perché questo governo di unità nazionale coinvolge molti partiti. Prima di assumere qualunque decisione, devo ascoltare tutte le opinioni. Il problema al momento è che il governo verrà ridimensionato", avev dichiarato Anwar, riferendosi alla volontà di ridurre significativamente la compagine di governo. "Prima era impossibile inserire 50, 60, 70 membri (di partito), e se non era abbastanza si potevano nominare inviati speciali e consiglieri. Io non intendo farlo", ha dichiarato il nuovo capo del governo. Anwar ha anche dichiarato che il voto di fiducia annunciato per il 19 dicembre potrebbe non essere necessario, dal momento che il governo si è già assicurato un numero sufficiente di voti in parlamento. (segue) (Fim)