Malesia: premier Anwar, quasi completata scelta della squadra di governo (2)

- Dopo il giuramento prestato giovedì 24 novembre, il nuovo premier ha dichiarato che le porte del governo di unità nazionale della Malesia resteranno aperte per i partiti che hanno scelto di restare al momento all’opposizione, come l’Alleanza nazionale (Perikatan Nasional, Pn) e l’Alleanza del popolo di Sabah (Gabungan Rakyat Sabah, Grs). Dell’esecutivo faranno parte le coalizioni Alleanza della speranza (Pakatan Harapan, Ph), Fronte nazionale (Barisan Nasional, Bn) e Alleanza dei partiti del Sarawak (Gabungan Parti Sarawak, Gps), appoggiate anche dall’Alleanza democratica malesiana unita e da alcuni legislatori indipendenti. “Come primo ministro chiamato a rappresentare tutti i malesiani, tutte le etnie, sono aperto ad accettare gli altri partiti per rendere questo Paese più unito”, ha spiegato Anwar nella sua prima conferenza stampa da capo del governo. Secondo il neo-premier, la Malesia ha appena assistito a un cambiamento epocale. “Voglio alzare il livello di dignità delle persone, porre fine alla corruzione e agli abusi di potere, combattere per la vita della gente”, ha affermato, senza anticipare nulla sulla composizione del futuro esecutivo. L’unico elemento fornito da Anwar riguarda i ruoli di vice premier, che saranno attribuiti a un esponente del Bn e a uno del Gps. Il leader del Ph ha anche fatto sapere che rinuncerà allo stipendio da primo ministro, in linea con la promessa fatta in campagna elettorale. (segue) (Fim)