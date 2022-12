Malesia: premier Anwar, quasi completata scelta della squadra di governo (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Anwar, 75 anni, ha prestato giuramento come primo ministro della Malesia dopo aver tentato per quasi trent’anni di arrivare alla guida del governo senza mai riuscirci. Il leader riformista, soprattutto, è il primo ad arrivare ai vertici di un Paese islamico dopo essere stato accusato di rapporti omosessuali, subendo per questo due condanne. Anwar è infatti stato condannato per due volte per sodomia, che in Malesia costituisce un reato punibile con pene fino a 20 anni di reclusione. La prima volta accade nel 1998, quando Anwar è vice del premier Mahathir Mohamad e astro nascente dell’Organizzazione nazionale dei malesi uniti (Umno), il partito che sin dall’indipendenza aveva dominato la vita politica del Paese. Alla vigilia dell’assemblea generale del partito viene fatto circolare un libretto intitolato “50 ragioni per le quali Anwar non può diventare primo ministro”: all’interno vi si trovano prove fotografiche di una presunta relazione del politico con il curatore dei suoi discorsi, Munawar Anees, con il suo fratello adottivo, Sukma Darmawan Sasita Atmadja, e con due segretari, Ezam Mohamad e Mohamad Azmin Ali. I primi due, interrogati dalla polizia, confermano inizialmente di aver praticato “sesso innaturale” con Anwar, salvo poi successivamente ritrattare. L’allora vicepremier viene comunque licenziato dal governo il 2 settembre del 1998 e il giorno dopo è espulso dall’Umno. (segue) (Fim)