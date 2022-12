Indonesia: banca centrale, aumento tassi sta intaccando rapidamente l'inflazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le previsioni relative all'andamento dell'inflazione in Indonesia si stanno rapidamente ridimensionando per effetto dell'aumento dei tassi di riferimento intrapreso quattro anni fa dalla banca centrale. Lo ha dichiarato il governatore di Bank Indonesia, Perry Warjiyo, in occasione di un forum a Bangkok. Il governatore ha ricordato che quattro mesi fa le previsioni degli economisti davano l'inflazione nel Paese al 6,6 per cento, mentre ora si sta avvicinando al 5,5 per cento. "Dopo la nostra risposta aggressiva tramite i tassi di interesse, il gap tra le previsioni degli economisti e le nostre si sta riducendo", ha dichiarato Warjiyo, ribadendo la necessità di una politica dei tassi "preventiva e proattiva". (segue) (Fim)