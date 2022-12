Coree: forze armate sudcoreane espandono operazioni spaziali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Forza aerea della Corea del Sud ha annunciato una espansione della sua unità preposta alle operazioni spaziali, al fine di rafforzare l'interoperabilità con le forze degli Stati Uniti in risposta alla minaccia posta dal programma balistico della Corea del Nord. Il lancio dello "Squadrone per le operazioni spaziali" punta a rafforzare la capacità delle forze armate di "condurre operazioni spaziali nella pratica": sarò incaricato in particolare della sorveglianza degli oggetti spaziali e dell'allerta contro possibili minacce per "contrastare le crescenti minacce nordcoreane". Lo squadrone coopererà con la componente della nuova Forza spaziale Usa che dovrebbe essere costituita quest'anno in seno alle Forze Usa in Corea. (segue) (Git)