Coree: forze armate sudcoreane espandono operazioni spaziali (3)

- Gli Stati Uniti hanno annunciato ieri l'imposizione di sanzioni nei confronti di tre membri del Partito del lavoro della Corea del Nord per i loro legami con il programma di missili balistici portato avanti da Pyongyang. Si tratta, riferisce una nota del dipartimento di stato, di Jon Il Ho, Yu Jin e Kim Su Gil. I tre sono stati sanzionarti anche dall’Unione europea. Le sanzioni sono state adottate in stretto coordinamento con la Corea del Sud e il Giappone. Il provvedimento, si legge in una nota del dipartimento di Stato, mira ad impedire alla Corea del Nord di portare avanti i suoi programmi illegali di missili balistici e armi di distruzione di massa. (segue) (Git)