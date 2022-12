Coree: forze armate sudcoreane espandono operazioni spaziali (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Corea del Nord ha effettuato il secondo test di lancio di un missile balistico intercontinentale Hwasong-17 la mattina del 18 novembre. Secondo il ministro della Difesa del Giappone, Yasukazu Hamada, il missile ha volato per circa 6.100 chilometri e raggiunto una altitudine massima di mille chilometri, prima di inabissarsi nelle acque del Mar del Giappone. A seconda della testata, ha affermato Hamada, un missile come quello lanciato il mese scorso potrebbe disporre di una gittata superiore a 15mila chilometri, “nel qual caso, coprirebbe gli interi Stati Uniti continentali”. Il ministro ha parlato di “un atto sconsiderato che minaccia il Giappone, la regione e l’intera comunità internazionale”, e ha aggiunto che Tokyo continuerà a coordinarsi con gli Stati Uniti, la Corea del Sud e altri Paesi per rispondere alle provocazioni di Pyongyang. La Corea del Nord ha lanciato 63 missili balistici dall’inizio dell’anno, inclusi 10 missili balistici intercontinentali, più di 2,5 volte il precedente record annuale di 25. (segue) (Git)