Coree: forze armate sudcoreane espandono operazioni spaziali (5)

20 luglio 2021

- Il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, riunitosi lunedì 21 novembre per discutere il recente lancio del missile intercontinentale effettuato da Pyongyang, non è stato però in grado di assumere una posizione unitaria, con Cina e Russia ancora una volta contrarie a un ulteriore inasprimento del regime sanzionatorio a carico della Corea del Nord. Il Consiglio aveva deciso di convocare un incontro di emergenza su richiesta del Giappone, e dopo la ferma condanna dei Paesi del G7, che avevano chiesto l'adozione di "misure significative" nei confronti della Corea del Nord. Al termine della sessione, 14 Paesi guidati dagli Usa - inclusi Giappone, Corea del Sud e India, titolari di seggi non permanenti - hanno adottato una dichiarazione che condanna le azioni della Corea del Nord e sollecita una risposta unanime del Consiglio. Dall'inizio del 2022 il consiglio si è riunito 10 volte per discutere i lanci di missili della Corea del Nord, senza mai riuscire a decretare ulteriori sanzioni economiche a carico di Pyongyang. Secondo dall'ambasciatrice Usa all'Onu, Linda Thomas-Greenfield, "la ragione è semplice: due membri con potere di veto (Cina e Russia) stanno abilitando e incoraggiando" la Corea del Nord. (segue) (Git)