Giappone: morto a 73 anni Issei Sagawa, il "cannibale di Kobe"

- Issei Sagawa, l'uomo giapponese che uccise una compagna universitaria in Francia e ne consumò parti del corpo, senza mai subire punizioni per il suo crimine efferato, è morto all'età di 73 anni. Lo hanno reso noto il fratello minore dell'uomo, secondo cui Sagawa è deceduto a causa di una polmonite, ed è stato cremato dopo una cerimonia funebre privata cui hanno assistito solo alcuni familiari. Nel 1981, mentre studiava a Parigi, Sagawa invitò la studentessa olandese Renee Hartevelt nel suo appartamento. Dopo averle sparato al collo, la stuprò e consumò parti del suo corpo nell'arco di tre giorni. Venne scoperto e arrestato nel tentativo di seppellirne i resti nel Bois de Boulogne. Scarcerato senza processo sulla base di una perizia psichiatrica, Sagawa trascorse un breve periodo di detenzione in un istituto mentale, e venne poi deportato in Giappone. Le autorità del suo Paese decretarono che l'uomo fosse in grado di intendere e volere, ma furono costrette a lasciarlo in libertà, dal momento che in Francia le accuse a suo carico erano decadute. Negli anni successivi, Sagawa non espresse mai pentimento per il suo crimine, e lo trasformò anzi in una fonte di notorietà, arrivando a scrivere un libro di memorie. In un documentario nel 2017 e in una serie di interviste raccontò i dettagli dell'omicidio e della sua ossessione per il cannibalismo, affermando che il suo "desiderio di consumare una donna si era trasformato in un obbligo" (Git)