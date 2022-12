Indonesia: parlamento criminalizzerà sesso tra non sposati e insulti alle istituzioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il parlamento dell'Indonesia si prepara ad approvare una serie di emendamenti al Codice penale che criminalizzeranno i rapporti sessuali al di fuori del vincolo del matrimonio, introducendo pene sino a un anno di reclusione. Lo hanno confermato fonti parlamentari, secondo cui gli emendamenti verranno quasi certamente approvato il 15 dicembre. Le modifiche al Codice penale introdurranno anche il divieto di coabitazione prima delle nozze, e vieteranno gli insulti al presidente e le istituzioni statali, nonché l'espressione di opinioni in contrasto con l'ideologia di Stato indonesiana, nota come "Pancasila". La politica indonesiana lavora alla riforma del Codice di giustizia penale da decenni. Commentando le indiscrezioni, il viceministro della Giustizia indonesiano, Edward Omar Sharif Hiariej, si è detto "orgoglioso di poter disporre di un codice penale in linea coi valori indonesiani". L'ideologia Pancasila, su cui è fondato lo Stato indonesiano, si articola in cinque pilastri fondamentali: la fede dell'unico Dio; la giustizia e la civiltà umana; l'unità dell'Indonesia; la democrazia guidata dalla saggezza interiore dell'umanità, che si esprime negli atti deliberativi dei suoi rappresentanti; e la giustizia sociale per il popolo indonesiano. (Fim)