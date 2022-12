Regno Unito: Wallace, nuove armi per l'esercito, nostra artiglieria è obsoleta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'esercito del Regno Unito potrebbe dotarsi di nuovi armamenti, dopo che la guerra in Ucraina ha dimostrato che i sistemi di artiglieria attualmente in dotazione sono "irrimediabilmente obsoleti". Lo ha detto il ministro della Difesa Ben Wallace parlando in Italia, a bordo dell'Hms Albion, nave anfibia britannica che ha visitato ieri. Secondo Wallace, anni di missioni internazionali in Iraq e Afghanistan hanno portato a "trascurare" il tradizionale ruolo dell'esercito e determinato un disperato bisogno di modernizzazione. La guerra in Ucraina ha mostrato come uno degli attuali sistemi di artiglieria dell'esercito sia "non abbastanza valido (...) per gli attacchi a corto raggio" e "superato dalla maggior parte dei sistemi suoi pari", ha aggiunto Wallace. Di conseguenza, potrebbero essere portati avanti piani per introdurre nuovi sistemi missilistici di precisione. Wallace ha dichiarato: “Stiamo investendo 24 miliardi di sterline (circa 27,9 miliardi di euro) nel programma di equipaggiamento dell'esercito da qui alla fine del decennio. "Sono un sacco di soldi. Perché giustamente, l'esercito ha bisogno di mettersi al passo", ha detto il ministro. “È stato trascurato da parecchie persone negli ultimi due decenni. Quindi deve essere modernizzato. Dobbiamo esaminare rapidamente le lezioni che ci arrivano dall'Ucraina perché in realtà ci hanno dato l'opportunità di vedere" i settori in cui "siamo vulnerabili", ha detto il ministro. (Rel)