Regno Unito: i laboristi vincono facilmente le suppletive nel collegio di Chester

20 luglio 2021

- Il Partito laborista ha ottenuto un'agevole vittoria alle elezioni suppletive nel collegio della città di Chester, ottenendo ben 10.974 voti in più dei conservatori. I laboristi, infatti, hanno ottenuto 17.309 voti, pari al 61,22 per cento delle preferenze, il consenso più elevato di sempre in questo seggio. Al contrario, i conservatori hanno ricevuto solo 6.335 voti e il 22,4 per cento delle preferenze, il peggior risultato nel collegio elettorale dal 1832. I liberaldemocratici sono arrivati ​ terzi con 2.368 voti. L'affluenza alle urne è stata del 41,2 per cento, con 28.541 voti espressi in totale, un calo considerevole rispetto al 71,7 per cento di affluenza registrata nel 2019. Nonostante detenessero già il seggio, i laboristi sono comunque riusciti a ottenere un miglioramento del 13,76 per cento in termini di consenso. Samantha Dixon, la neoeletta deputata, ha detto nel suo discorso per celebrare la vittoria che “la gente di Chester ha inviato un messaggio chiaro. Hanno detto che i conservatori di Rishi Sunak (il primo ministro del Regno Unito) non hanno più il mandato di governare”. Per Sunak è stato il primo test elettorale da quando ha assunto l'incarico di capo del governo, ma difficilmente il risultato del voto a Chester potrebbe provocare una nuova crisi politica in Regno Unito. (Rel)