Usa: dipartimento di Stato amplia lista terroristi operanti in Afghanistan

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"La costante attenzione a temi e zone meno notiziabili del mondo, costituiscono un valore aggiunto per Nova" Emanuela Del Re

Rappresentante Speciale dell'Unione Europeaper il Sahel

20 luglio 2021

- Il dipartimento di Stato Usa ha annunciato l'inserimento nella sua lista dei terroristi di quattro nominativi, appartenenti a leader delle organizzazioni islamiste al Qaeda nel sub-continente indiano (Aqis) e ai talebani pakistani (Tehrik-e Taliban Pakistan, Ttp). I nuovi nominativi sono quelli di Osama Mehmood, emiro di Aqids, e del vice emiro Atif Yahya, nonché quello di Muhammad Mafur, ritenuto il responsabile del reclutamento dell'organizzazione. Nella lista è stato inserito anche il nome di Qari Amjad, vice emiro dei talebani pakistani e responsabile delle operazioni nella provincia pakistana di Khyber Pakhtnkhwa. Nella nota, il dipartimento di Stato ribadisce la determinazione a utilizzare "l'intera gamma di strumenti antiterrorismo" a sua disposizione per "neutralizzare la minaccia posta dai gruppi terroristici che operano in Afghanistan". (Was)