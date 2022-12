Corea del Nord: Giappone e Corea del Sud si allineano a nuove sanzioni Usa (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Corea del Sud, Yoon Suk-yeol, ha rivolto un nuovo avvertimento alla Corea del Nord questa settimana, affermando che la conduzione di un nuovo test nucleare da parte di Pyongyang innescherebbe una risposta "senza precedenti nel passato" da parte di Seul e dei suoi alleati. "Sarebbe del tutto sconsiderato da parte della Corea del Nord condurre il suo settimo test nucleare", ha dichiarato il presidente nel corso di una intervista. "Dobbiamo essere determinati a rispondere in maniera conseguente, coordinati l'uno all'altro", ha aggiunto Yoon, che ha imputato decenni di fallimento nella politica nordcoreana proprio a una risposta scoordinata della comunità internazionale. Il presidente sudcoreano ha fatto riferimento in particolare alla Cina, che a suo dire "può e deve esercitare la propria influenza per impedire alla Corea del Nord di sviluppare armi (di distruzione di massa). Quel che è certo è che la Cina ha la capacità di influenzare la Corea del Nord, e la Cina ha la responsabilità di partecipare a questo processo", ha affermato Yoon. (Git)