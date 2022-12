Canada-Cina: ministra Esteri Joly a "Nikkei", pronti a "sfidare" ruolo di Pechino nell'Indo-Pacifico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Canada intende opporsi apertamente alla Cina quando quest'ultima danneggia l'ordine internazionale. Lo ha dichiarato la ministra degli Esteri del Canda, Melanie Joly, in una intervista concessa al quotidiano "Nikkei" a margine dell'incontro dei ministri degli Esteri Nato a Bucarest. "Le norme internazionali sono state tutelate dalla Seconda guerra mondiale, e vanno pertanto rispettate", ha affermato Joly. La ministra ha confermato che il Canada è deciso a giocare un ruolo attivo nell'Indo-Pacifico proprio per emanciparsi dalla Cina: Ottawa ha promesso investimenti per quasi 1,71 miliardi di dollari in cinque anni per migliorare le infrastrutture e affrontare il cambiamento climatico nella regione, oltre che per "promuovere le risorse naturali canadesi". La nuova strategia, che mira a sfruttare il dinamismo economico della regione asiatica per alimentare la crescita economica canadese, inquadra la Cina come "una potenza globale sempre più distruttiva". (segue) (Git)