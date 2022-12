Canada-Cina: ministra Esteri Joly a "Nikkei", pronti a "sfidare" ruolo di Pechino nell'Indo-Pacifico (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Joly ha confermato tale definizione: "Ne scorgiamo esempi (...) in particolare nei Mari Cinesi Orientali e Meridionali" ha affermato la ministra, riferendosi alle principali dispute territoriali di Pechino coi suoi vicini asiatici e alle tensioni crescenti nello Stretto di Taiwan. "Sfideremo la Cina quando si tratterà di assicurare il rispetto dell'ordine internazionale", ha detto Joly, precisando però che Ottawa intende assumere un approccio flessibile: "Sfideremo la Cina quando sarà giusto farlo, e coopereremo con la Cina quando sarà necessario": ad esempio, sui fronti del cambiamento climatico, della non proliferazione nucleare e della prevenzione pandemica. Per quanto riguarda la cooperazione col Giappone, la ministra ha definito il Paese "un buon amico, che però vogliamo diventi il migliore degli amici", ad esempio tramite un approfondimento della cooperazione in settori quali quello minerario, le energie pulite, l'intelligenza artificiale e la tecnologia. (Git)