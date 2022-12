Malesia: premier Anwar, quasi completata scelta della squadra di governo (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il secondo caso risale al 2008. Nel giugno di quell’anno un collaboratore di Anwar, il 24enne Mohammad Saiful Bukhari Azlan, denuncia alla polizia di aver subito una violenza sessuale dal suo capo, all’epoca 61enne, salvo poi correggere il tiro e riferire di aver avuto un rapporto consensuale. Anwar, a sua volta, denuncia Saiful per diffamazione, definendo le accuse a suo carico motivate politicamente. La polizia malesiana arresta Anwar il successivo 16 luglio. Nel 2012, dopo due anni di processo, il politico viene scagionato dall’accusa di sodomia per “l’inaffidabilità” delle prove presentate in fase di dibattimento. Una sentenza, tuttavia, che viene invertita dalla Corte d’appello nel 2014, mentre Anwar si prepara a diventare capo ministro dello Stato di Selangor. La condanna è stavolta a cinque anni di carcere, ma il leader malesiano ne sconta solo tre: il 16 maggio del 2018, infatti, Anwar riceve la grazia dal re Sultan Muhammad V. (segue) (Fim)