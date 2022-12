Malesia: premier Anwar, quasi completata scelta della squadra di governo (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"L'analisi e il monitoraggio di fonti di informazione, il bollettino sulla stampa internazionale e il notiziario sono fiori all'occhiello di Nova" Emanuela Del Re

Rappresentante Speciale dell'Unione Europeaper il Sahel

20 luglio 2021

- Il resto è storia recente. Tornato alla politica, nel settembre del 2020 Anwar riprova la scalata alla guida del governo ma a sbarrargli la strada trova, ancora una volta, il suo vecchio mentore Mahathir, tornato premier due anni prima all’età di 92 anni. Le elezioni di sabato, 19 novembre, sono il momento della vendetta: il blocco riformista Patto della speranza (Pakatan Harapan, Ph) conquista 82 seggi all’assemblea legislativa nazionale imponendosi come prima forza politica del Paese; Mahathir, ora 97enne, resta invece per la prima volta fuori dal parlamento. Decisivo è tuttavia il ruolo del re, Abdullah Sultan Ahmad Shah, che chiede la formazione di un esecutivo di unità nazionale cui il nazionalista Muhyiddin Yassin, leader dell’Alleanza nazionale (Perikatan Nasional, Pn) si rifiuta di aderire. Ora Anwar avrà il compito non semplice di guidare il Paese in uno scenario regionale particolarmente complesso, dominato dalle crescenti ambizioni della Cina e dalla rivalità di quest’ultima con gli Stati Uniti, e in un momento di rallentamento dell’economia, la terza nel Sud-est asiatico. (Fim)