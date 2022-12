Indonesia: banca centrale, aumento tassi sta intaccando rapidamente l'inflazione (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Warjiyo, ha dichiarato questa settimana che la politica monetaria del Paese rimarrà improntata alla tutela della stabilità, e che i sussidi all'energia consentiranno alla banca di aumentare i tassi di interesse il prossimo anno in misura contenuta. Dall'inizio del 2022, Bank Indonesia ha aumentato i tassi di riferimento di un totale di 175 punti base, aumentato i requisiti di riserva delle banche e venduto obbligazioni per tenere a freno l'inflazione, che attualmente viaggia nel Paese vicina ai massimi da sette anni. Warjiyo ha dichiarato che la banca centrale non prevede un calo dei tassi di inflazione a breve termine, e ha confermato l'obiettivo della banca centrale di riportare l'inflazione entro la forbice del 2-4 per cento entro la prima metà del prossimo anno. (segue) (Fim)