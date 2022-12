Ue: Cdm approva decreto legislativo per contrasto evasione, elusione e frode fiscale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio dei ministri, che si è riunito giovedì primo dicembre 2022, alle ore 19:55 a palazzo Chigi, sotto la presidenza del presidente Giorgia Meloni, segretario il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano, su proposta del ministro per gli Affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il Pnrr Raffaele Fitto e del ministro dell'Economia e Finanze Giancarlo Giorgetti, ha approvato, in esame preliminare, un decreto legislativo di attuazione della direttiva Ue 2021/514 del Consiglio del 22 marzo 2021, recante modifica della direttiva 2011/16/UE relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale. Tale direttiva mira a migliorare il quadro normativo in materia di contrasto ai fenomeni di evasione, elusione e frode fiscale e introduce, a partire dal primo gennaio 2023, l'obbligo per i gestori delle piattaforme digitali di comunicare alle amministrazioni fiscali dei Paesi Ue i corrispettivi percepiti dai venditori attivi sui loro portali nelle operazioni di locazione di immobili, per ricostruirne i volumi d'affari. (segue) (Rin)