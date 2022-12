Ue: Cdm approva decreto legislativo su protezione dei consumatori (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Inoltre si aumenta, da 5 a 10 milioni di euro, il massimo edittale della sanzione irrogabile dall'Agcm per l'inottemperanza ai provvedimenti di urgenza e a quelli inibitori o di rimozione degli effetti e degli impegni assunti; si consente al consumatore di adire il giudice ordinario in caso di pratiche commerciali sleali; si prevede la sanzione da 5 mila euro a 10 milioni per violazioni in materia di clausole vessatorie. Nell'irrogare le sanzioni, l'Agcm tiene conto anche delle condizioni economiche e patrimoniali del professionista. Infine, si prolunga a trenta giorni il termine per l'esercizio del diritto di recesso con riferimento ai soli contratti conclusi nel contesto di visite non richieste presso l'abitazione del consumatore e di escursioni organizzate per vendere prodotti. (Rin)