Governo: Cdm, via libera ad aggiornamento Piani gestione rischio alluvioni

- Il Consiglio dei ministri, che si è riunito giovedì primo dicembre 2022, alle ore 19:55 a palazzo Chigi, sotto la presidenza del presidente Giorgia Meloni, segretario il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano, su proposta del ministro dell'Ambiente e della sicurezza energetica, ha deliberato l'approvazione della Variante al Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico - Rischio frana e Rischio idraulico ex Autorità di Bacino regionale Campania sud e interregionale del fiume Sele. Comuni di Montecorvino Pugliano (Sa) - via Macchia Morese area limitrofa al fabbricato rurale censito nel Nceu al F.9, particella 972; Salerno - Torrente Fuorni e Felitto (Sa) - centro urbano; l'approvazione del primo aggiornamento dei Piani di Gestione del Rischio di Alluvioni (Pgra) dei seguenti distretti idrografici: Alpi orientali; Fiume Po; Appennino settentrionale; Appennino centrale; Appennino meridionale; Regione Siciliana; Regione Sardegna. È quanto si legge nel comunicato stampa del Consiglio dei ministri. (Com)