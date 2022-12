Kazakhstan: Cdm approva denominazione Ambasciata Italia in Astana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio dei ministri, che si è riunito giovedì primo dicembre 2022, alle ore 19:55 a palazzo Chigi, sotto la presidenza del presidente Giorgia Meloni, segretario il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano, su proposta del Ministro degli Affari esteri e della cooperazione internazionale Antonio Tajani, ha approvato la modifica della denominazione dell'Ambasciata d'Italia in Nur-Sultan (Repubblica del Kazakhstan) in Ambasciata d'Italia in Astana, facendo seguito alla nota del 19 settembre 2022 con la quale l'autorità della Repubblica del Kazakhstan ha comunicato alle Rappresentanze diplomatiche straniere nel Paese che il Parlamento ha approvato una riforma della Costituzione che prevede, tra l'altro, di rinominare la capitale con il nome di "Astana", in luogo di quello di "Nur-Sultan". È quanto si legge nel comunicato stampa del Consiglio dei ministri. (Com)