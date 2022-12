Ecuador: ucciso in un attentato il direttore del carcere di El Inca

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità ecuadoriane hanno confermato la morte del direttore del penitenziario di El Inca, Santiago Loza Moscoso, vittima di "un agguato mortale" nella capitale del paese, Quito. Lo ha riferito il Servizio nazionale di assistenza integrale per adulti privati della libertà (Snai) in una nota pubblicata su Twitter. "Facciamo appello alle autorità incaricate delle indagini per trovare i responsabili di questo attacco", ha scritto l'agenzia. Secondo le prime ricostruzioni gli autori dell'attentato in sella a una motocicletta hanno affiancato l'auto su cui viaggiava Moscoso in direzione del carcere di El Inca e fatto fuoco più volte. L'Ecuador è teatro di un conflitto tra organizzazioni criminali che si contendono il controllo del traffico di droga nel paese. Gli scontri nel sistema carcerario hanno già provocato 400 morti in oltre dieci massacri registrati negli ultimi due anni. (Mec)